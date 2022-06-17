Bayburt'ta 2 ineğin markete girdiği anlar kameraya yansıdı

Bayburt'ta 2 ineğin markete girip reyonlar arasında dolaşması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Şehir merkezinde 6 Haziran'da sokaklarda bir süre dolaşan inekler, daha sonra Genç Osman Mahallesi'ndeki markete girdi. Reyonlar arasında kısa süre gezinerek yiyecek arayan inekler, market çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı.

İneklerin markette dolaştığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Alışveriş sırasında karşılarında inekleri gören vatandaşların şaşkınlık yaşaması da kameraya yansıdı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz