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Bayburt'ta 3 gün önce kaybolan kişi dağlık arazide bulundu

02.07.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta 3 gün önce kaybolan kişi dağlık arazide bulundu

Bayburt'ta 3 gün önce kaybolan kişi dağlık arazide bulundu

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 3 gündür haber alınamayan kişi, evinden yaklaşık 4 kilometre uzaktaki dağlık arazide jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.

Hacı Ali Efendi Mahallesi'nde oturan Recep Albat'tan (58) 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen güvenlik güçleri ve AFAD ekiplerince Albat'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Bir grup vatandaşın da katıldığı çalışmalar sonucu Albat, evinden yaklaşık 4 kilometre uzaktaki Göller mevkisinde bitkin bulundu.

Albat, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

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