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Bayburt’ta 36 cadde ve 3 sokağa maskesiz girişler yasaklandı

BAYBURT HABERLERİ  | 09.06.2020 22:31 | Son Güncelleme

Bayburt il merkezinde Cumhuriyet Caddesi’ne maskesiz girişlerin yasaklanmasına yönelik kararın kapsamı genişletildi.

Bayburt’ta 36 cadde ve 3 sokağa maskesiz girişler yasaklandı

Bayburt il merkezinde Cumhuriyet Caddesi’ne maskesiz girişlerin yasaklanmasına yönelik kararın kapsamı genişletildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun bu yönde aldığı önceki kararına merkezdeki otuz altı cadde ile üç sokak daha eklendi.
Bayburt’ta İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun “Bariyerlerin Kaldırılması ve Maske Takma Zorunluluğu” konulu yeni kararında şehir merkezinde maske takılması zorunlu olacak cadde ve sokakların sayısı artırıldı. Kurulun yeni kararında Covid-19 salgının neden olduğu can kayıplarının dünya genelinde arttığına işaret edildi. Salgının bir an önce engellenmesi için devletin ilgili tüm kurumlarıyla gerekli tedbirleri aldığı buna karşın Kovid-19’la mücadele kapsamında alınan kararlara riayet edilmesinin büyük önemde olduğu vurgulandı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirilen toplantısında, salgınla mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler dolayısıyla şehir merkezinde bir takım yeni düzenlemelere gidildiği bildirildi. Buna göre kurulun Cumhuriyet Caddesi’ne maskesiz girişleri yasaklayan önceki kararına merkezdeki 36 cadde ile 3 sokak daha eklendi. Kararda belirtilen cadde ve sokaklara maskesiz girenlere Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi ile Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi’ne göre 3 bin 150 lira ve 392 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Kararda ayrıca yasağa uymayanların, haklarında işlem yapılamasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirileceği belirtildi.
Kararda yasak kapsamına alınan yeni cadde ve sokaklar şu şekilde sıralandı: “Semerciler Caddesi, Kazım Köklü Caddesi, Taşhan Caddesi, Hapan Caddesi, Hafız Osman Caddesi, Nalbantcılar Caddesi, Ulu Cami Caddesi, Zahire Hal Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Hastane Caddesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Güzel Caddesi, Şair Zihni Caddesi, Sebahattin Savacı Caddesi, Şair Celali Caddesi, Turan Caddesi, Hükümet Meydanı (Saray Bahçesi), Osman Okutmuş Caddesi, Ordu Caddesi, Zincirlikuyu Caddesi, Dede Korkut Caddesi, Türkistan Caddesi, Danişmendliler Caddesi, Pönserek Sokak, Vali Nihat Üçyıldız Caddesi, Akşemsettin Caddesi, 12 Şubat Caddesi, Koruk Caddesi, Bahçeli Caddesi, Ozulu Caddesi, Sıtkı Özer Caddesi, Unutulmaz Caddesi, Erzurum Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, Veli Şaban Caddesi, Adnan Menderes Caddesi, Sahil Yolu Sokak ve Arküstü Sokak ve Dede Paşa Caddesi”

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