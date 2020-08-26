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Bayburt’ta 4,86 gram esrarla bir kişi yakalandı

BAYBURT HABERLERİ  | 26.08.2020 12:25 | Son Güncelleme

Bayburt’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4,86 gram esrarla bir kişi yakalandı.Bayburt’ta uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Bayburt’ta 4,86 gram esrarla bir kişi yakalandı

Bayburt’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4,86 gram esrarla bir kişi yakalandı.
Bayburt’ta uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda 23.08.2020 günü yapılan şok uygulamada bir ticari taksi durdurularak yapılan aramalar sonucu şoför yanında bulunan yolcu koltuğu üzerinden iki parça halinde toplam 4,86 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araçta yolcu olarak bulunan E.K. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli tahkikat başlatıldı.
Emniyetten yapılan açıklamada, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan, nakleden, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” denildi.

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