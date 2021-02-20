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Bayburt’ta 80 bin baş hayvana şap aşısı vurularak 18 bin hayvana küpe takılacak

20.02.2021 00:41 | Son Güncelleme:
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Bayburt’ta hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında şap aşılama kampanyası başlatıldı.Bayburt Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “2021 yılı ilkbahar şap aşılama kampanyasına 15 Şubat 2021 tarihi itibari ile başladık.

Bayburt’ta hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında şap aşılama kampanyası başlatıldı.
Bayburt Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “2021 yılı ilkbahar şap aşılama kampanyasına 15 Şubat 2021 tarihi itibari ile başladık. İlimiz merkez ilçe, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde kampanya döneminde 172 köy, 2 belde, 19 mahalle ve bağlı mezralarda toplamda 22 personel ile 80 bin baş hayvana şap aşısı 18 bin hayvana küpe takıp tanımlamayı planlıyoruz.
Şap aşılaması kampanyamızla beraber küpesi takılmamış buzağılara kulak küpesi, daha önce tanımlanmış ancak kulak küpesi düşmüş hayvanlara düşen kulak küpelerinin yeniden takılması, işletmelerin hayvan varlıklarının güncellenmesi çalışmaları da yapılacaktır." dedi.

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