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Bayburt’ta asırlık ’ehram’ geleneği yaşatılıyor

14.01.2021 06:33 | Son Güncelleme:
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Bayburt’ta asırlık ’ehram’ geleneği yaşatılıyor

Bayburt’ta, Anadolu’da el tezgahlarında dokunan ve birçok yörede kadınların geleneksel giysileri arasında yer alan ’ehram’ dokumacılığı geleneği yaşatılıyor.Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki atölyede kadınlar ehram üretiyor.

Bayburt’ta, Anadolu’da el tezgahlarında dokunan ve birçok yörede kadınların geleneksel giysileri arasında yer alan ’ehram’ dokumacılığı geleneği yaşatılıyor.
Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki atölyede kadınlar ehram üretiyor. Ehram dokumacılığından yapılan yelek, çanta, masa örtüsü, seccade gibi pek çok ürün de kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor. Anadolu’da el tezgahlarında dokunan ve birçok yörede kadınların geleneksel giysileri arasında yer alan ’ehram’ geleneği Bayburt’ta asırlardır sürdürülüyor. Yörede kadınların dışarı çıkarken kullandığı, tüm vücudu kaplayan, yöresel motiflerle süslü ehram dokumacılığı yapılıyor. Bayburt’un en önemli kültürel varlıklarından biri olan ehram; yazın serin kışın ise sıcak tutan yapısı nedeniyle yöre kadınların vazgeçilmezi olarak nitelendiriliyor. Atölyede onlarca ev hanımı iş hayatına atılıyor. Kadınlar, kurslarla hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de ehram yapımını öğreniyor.
Ehram dokumacılığı
Ehram, ince eğrilmiş koyun yününden yapılan, düz yüzeyli mekikli dokumanın ve bu dokumanın iki kanadının birleştirilmesiyle elde edilen kadın dış giysisinin adıdır. Ehram daha çok Bayburt ve Erzurum illeri başta olmak üzere, buralara yakın illerdeki el tezgahlarında üretilip kullanılır. Yazılı kaynaklarda ehramın ilk ne zaman dokunmaya ve kullanılmaya başlandığına ilişkin kesin bilgiye ulaşılamamakla birlikte bugünkü şekliyle 1850’li yıllardan beri kullanıldığı belirtilmektedir. Bayburt’un el sanatlarında önemli yere sahip ehram; özellikle kadınların tercih ettiği kıyafetlerin başında gelir. Ehram dokumacılığından tasarlanan yatak örtüsü, masa örtüsü, modernize edilmiş kadın giysileri (yelek, şal, fular, şapka) ve çanta gibi aksesuarlar da üretilmektedir.

Bayburt’ta asırlık ’ehram’ geleneği yaşatılıyor

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