Bayburt’ta av sezonu sona erdi

Bayburt genelinde bugün itibariyle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve yaşama evreleri dikkate alındığından tüm avlaklarda av yasağı başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bayburt İl Şube Müdürlüğü, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu mevzuatı ve Av Komisyon kararları doğrultusunda av yasağını başlattı. Yasak ile birlikte av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bayburt İl Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Bilindiği üzere yasal olarak kara avcılığı av sezonu içerisinde yapılabilmektedir. 1 Mart 2020 tarihi itibariyle av sezonu kapanmıştır. Av sezonu dışında avlanmak kesinlikle yasaktır. Av sezonu, av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlendi. Av sezonu dışında avlandığı tespit edilenlere yasal işlem yapılacaktır. Bu tür yasa dışı faaliyetlerde bulunanların Tarım ve Orman Bakanlığı İl Şube Müdürlükleri, Orman İşletme Müdürlükleri, Jandarma ve Emniyet Birimleri bildirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur.”

