YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt’ta bahar temizliği çalışmaları devam ediyor

Bayburt’ta bahar temizliği çalışmaları devam ediyor

BAYBURT HABERLERİ  | 09.03.2020 09:26 | Son Güncelleme

Güneşli günlerin yaşandığı Bayburt’ta bahar temizliği devam ederken Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci çalışmaları yerinde inceledi.Bayburt’ta aşırı soğuklar yerini güneşli havaya bıraktı.

Bayburt’ta bahar temizliği çalışmaları devam ediyor

Güneşli günlerin yaşandığı Bayburt’ta bahar temizliği devam ederken Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci çalışmaları yerinde inceledi.
Bayburt’ta aşırı soğuklar yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşli günleri fırsat bilen Bayburt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri cadde ve sokaklarda bahar temizliği başattı. Kent genelinde cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkanırken Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yol ve kaldırım kenarlarında kış aylarından kalan olumsuz görüntüleri ortadan kaldırıyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Hükmü Pekmezci, “Güneşli günlerin yaşandığı şu günlerde Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz çalışma başlattı. Cadde ve sokaklarımızı yıkıyoruz. Yol ve kaldırım kenarlarında oluşan kötü görüntüler ekiplerimiz tarafından kaldırılıyor. Şehrimizin temiz görünmesi bakımından yoğun çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

Bayburt’ta bahar temizliği çalışmaları devam ediyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!
Bayburt Üniversitesi'nden tarihi başarı!Bayburt Üniversitesi'nden tarihi başarı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da darp olayına 2 tutuklama

Kütahya’da darp olayına 2 tutuklama

Başkentte iki katlı gecekondu yandı

Başkentte iki katlı gecekondu yandı

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Jandarma kadın astsubaylar fotoğraf sergisi açtı

Jandarma kadın astsubaylar fotoğraf sergisi açtı

Kadınlar pembe yerine siyah kurdele ile alanlarda

Kadınlar pembe yerine siyah kurdele ile alanlarda

Bodrum, CEMR Anlaşmasını imzalayan 27. belediye oldu

Bodrum, CEMR Anlaşmasını imzalayan 27. belediye oldu

Bayburt Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
05:10
Sabah
06:33
Öğle
12:35
İkindi
15:50
Akşam
18:26
Yatsı
19:44

Bayburt Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Cemre Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yurt ışıkları Mehmetçik için yandı

Yurt ışıkları Mehmetçik için yandı

Bilgiç’ten Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Bilgiç’ten Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Başkan Pekmezci, Dalan’a plaketini takdim etti

Başkan Pekmezci, Dalan’a plaketini takdim etti

Yeşilay Cemiyeti Bayburt Şube Başkanı Akcan’dan Rektör Coşkun’a ziyaret

Yeşilay Cemiyeti Bayburt Şube Başkanı Akcan’dan Rektör Coşkun’a ziyaret

Bayburt’ta kestane satıcılarının yüzü gülüyor

Bayburt’ta kestane satıcılarının yüzü gülüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.