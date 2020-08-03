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Bayburt’ta bayram öncesi ve bayramda gıda denetimleri yapıldı

BAYBURT HABERLERİ  | 03.08.2020 11:46 | Son Güncelleme

Bayburt’ta gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" gereği; halkın Kurban Bayramını daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından gıda denetimleri gerçekleştirildi.Kurban bayramı önsesi ve bayram süresince özellikle satışı daha da artan tatlı şeker, çikolata, börek gibi ürünlerin üretim ve satış yerlerinin yanında; et ve et ürünleri üreten işyerleri, kasaplar, şarküteriler, marketler, lokanta- restoranlar, dönerciler ve diğer toplu tüketim yerlerine yapılan denetimler yoğunlaştırıldı.

Bayburt’ta bayram öncesi ve bayramda gıda denetimleri yapıldı

Bayburt’ta gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" gereği; halkın Kurban Bayramını daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından gıda denetimleri gerçekleştirildi.
Kurban bayramı önsesi ve bayram süresince özellikle satışı daha da artan tatlı şeker, çikolata, börek gibi ürünlerin üretim ve satış yerlerinin yanında; et ve et ürünleri üreten işyerleri, kasaplar, şarküteriler, marketler, lokanta- restoranlar, dönerciler ve diğer toplu tüketim yerlerine yapılan denetimler yoğunlaştırıldı. Üretim, toplu tüketim ve satış yerleri için yapılan bu denetimlerde; hijyen koşulları, kullanılan ürünler, son tüketim tarihleri, depolama şartları sıkı bir şekilde denetlenmekte. Bunun yanı sıra pandemi sürecinde yayımlanan Koronovirüs Tedbirleri Genelgeleri hakkında işletmelere yapılan bilgilendirme denetimleri de devam etmekte.
Tüketicilerin, gıda ürünleriyle ilgili herhangi bir sorunla karşılaştıklarında Tarım ve Orman Bakanlığının "Alo 174 Gıda Hattı"nı arayabilecekleri unutulmamalı.

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