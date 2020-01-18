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  4. Bayburt’ta belediye ekipleri buz temizliği yaptı

Bayburt’ta belediye ekipleri buz temizliği yaptı

BAYBURT HABERLERİ  | 18.01.2020 08:30 | Son Güncelleme

Kar yağışının ardından dondurucu soğukların yaşadığı Bayburt’ta belediye ekipleri yollarda oluşan buzları iş makinelerinin yardımıyla temizledi.Bayburt’ta etkili olan yoğun kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

Kar yağışının ardından dondurucu soğukların yaşadığı Bayburt’ta belediye ekipleri yollarda oluşan buzları iş makinelerinin yardımıyla temizledi.
Bayburt’ta etkili olan yoğun kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Geceleri sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında yollar ve kaldırımlar buzla kaplandı. Bayburt Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların ve sürücülerin mağdur olmaması için ana arterlerde ve kaldırımlarda buz kırma çalışması başlattı. Araçlar ve vatandaşlar için zorluk oluşturan caddelerdeki buzları iş makineleri yardımıyla kırıldı. Araçların giremediği kaldırımlardaki buzlar ise kazma ve küreklerle temizlendi. Şehrin birçok noktasında çalışma yapıldığını ifade eden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Bayburt’ta yoğun bir kar yağışı oldu. Gece gündüz ara vermeden bütün mahalle yollarında çalışma başlattık. Kapalı hiçbir yolumuz yok. Ancak aşırı kar yağması nedeniyle çeşitli yerlerde güneş almayan noktalarda buzlanma oluşuyor. Bu buzlanmalar ekiplerimiz ve iş makineleri tarafından kırılarak tekrar kaldırımlar açılmaya çalışılıyor” dedi.

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