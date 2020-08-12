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Bayburt’ta bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

BAYBURT HABERLERİ  | 12.08.2020 13:45 | Son Güncelleme

Bayburt’ta 200,77 gram toz esrarla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Bayburt’a uyuşturucu madde getirebileceği değerlendirilmesi üzerine şahısların bulunduğu araç Halfikale Mahallesi Çaykara Yolu Caddesi üzerinde durduruldu.

Bayburt’ta bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Bayburt’ta 200,77 gram toz esrarla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Bayburt’a uyuşturucu madde getirebileceği değerlendirilmesi üzerine şahısların bulunduğu araç Halfikale Mahallesi Çaykara Yolu Caddesi üzerinde durduruldu. Yapılan incelemelerde 200,77 gram toz esrar ele geçirildi.
3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan, nakleden, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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