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Bayburt'ta cadde ve sokaklar beyaza büründü

02.01.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta cadde ve sokaklar beyaza büründü

Bayburt'ta cadde, sokak ve parklar, kar yağışıyla beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Bayburt'ta, sabaha doğru başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Kentte binaların çatıları, park halindeki araçların üstü ile cadde, sokak ve parklar beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları ile belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

Başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar, hafta sonunu da fırsat bilerek kar topu oynayıp kardan adam yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Bayburt

Bayburt Namaz Vakitleri 2 Ocak Pazar

İmsak
06:04
Sabah
07:35
Öğle
12:28
İkindi
14:50
Akşam
17:11
Yatsı
18:36

Bayburt Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Pazar

Purut Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Demirozu
Purut Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Demirozu
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