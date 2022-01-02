Bayburt'ta cadde ve sokaklar beyaza büründü

Bayburt'ta cadde, sokak ve parklar, kar yağışıyla beyaza büründü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Bayburt'ta, sabaha doğru başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.
Kentte binaların çatıları, park halindeki araçların üstü ile cadde, sokak ve parklar beyaz örtüyle kaplandı.
Karayolları ile belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.
Başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar, hafta sonunu da fırsat bilerek kar topu oynayıp kardan adam yaptı.
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