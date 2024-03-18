YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt’ta Çanakkale Zaferi ve şehitler çeşitli etkinlikler anıldı

Bayburt’ta Çanakkale Zaferi ve şehitler çeşitli etkinlikler anıldı

İHA İHA
18.03.2024 13:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Bayburt’ta Çanakkale Zaferi ve şehitler çeşitli etkinlikler anıldı

Tören, ilk önce Şehit Osman Tepesi Şehitlik Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Anıta Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya ve Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal tarafından çelenkler sunuldu.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına İkmal Üsteğmen Fatih Töre tarafından yapıldı. Şehitlik defterini imzalayan Vali Eldivan, "Tarihte eşine az rastlanan en büyük kahramanlık destanlarından biri olan ve savaş tarihine altın harflerle yazılan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109’uncu yılını kutlamanın onurunu yaşamaktayız. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve saygıyla anıyorum" dedi.
İhtiram mangasının saygı atışı gerçekleştirdiği törende temsili şehit mezarlarına karanfiller konularak dua edildi.

Çelenk sunma töreni ve temsili mezarlara karanfiller bırakılmasının ardından program Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda devam etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda, öğrenciler kahramanlık şiirleri okudular, Çanakkale türküleri seslendirdiler. Çanakkale Savaşı’nda verilen mücadelenin anlatıldığı sinevizyon gösterimiyle program sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandıAdana ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı
Düzce’de ramazan dolu dolu yaşanıyorDüzce’de ramazan dolu dolu yaşanıyor
Varto’da 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü programıVarto’da 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü programı
Anahtar Kelimeler:
Bayburt

Bayburt Namaz Vakitleri 18 Mart Pazartesi

İmsak
04:55
Sabah
06:19
Öğle
12:32
İkindi
15:55
Akşam
18:36
Yatsı
19:54

Bayburt Nöbetçi Eczaneler18 Mart Pazartesi

Tanrikulu eczanesi
Merkez
Şimşek eczanesi
Demirozu
Tümünü Göster
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Konforlu ve tarz! Evde, ofiste, plajda, kampta Crocs ile rahatlığa adım atın

Konforlu ve tarz! Evde, ofiste, plajda, kampta Crocs ile rahatlığa adım atın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.