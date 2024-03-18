Bayburt’ta Çanakkale Zaferi ve şehitler çeşitli etkinlikler anıldı

Tören, ilk önce Şehit Osman Tepesi Şehitlik Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Anıta Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya ve Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal tarafından çelenkler sunuldu.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına İkmal Üsteğmen Fatih Töre tarafından yapıldı. Şehitlik defterini imzalayan Vali Eldivan, "Tarihte eşine az rastlanan en büyük kahramanlık destanlarından biri olan ve savaş tarihine altın harflerle yazılan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109’uncu yılını kutlamanın onurunu yaşamaktayız. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve saygıyla anıyorum" dedi.

İhtiram mangasının saygı atışı gerçekleştirdiği törende temsili şehit mezarlarına karanfiller konularak dua edildi.

Çelenk sunma töreni ve temsili mezarlara karanfiller bırakılmasının ardından program Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda devam etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda, öğrenciler kahramanlık şiirleri okudular, Çanakkale türküleri seslendirdiler. Çanakkale Savaşı’nda verilen mücadelenin anlatıldığı sinevizyon gösterimiyle program sona erdi.

