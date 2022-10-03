YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt'ta çıkan örtü yangınında 20 hektar alan zarar gördü

Bayburt'ta çıkan örtü yangınında 20 hektar alan zarar gördü

03.10.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta çıkan örtü yangınında 20 hektar alan zarar gördü

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde dağlık alanda çıkan örtü yangınında 20 hektar alan zarar gördü.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Gümüşdamla köyünde dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün öğle saatlerinde başlayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yerleşim alanları için tehdit oluşturmayan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Yangında, 20 hektarlık alan zarar gördü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyorBayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
Erzurum'un yolları akıllı iş makineleriyle yüksek standarda kavuşacakErzurum'un yolları akıllı iş makineleriyle yüksek standarda kavuşacak
Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisinin cesedi bulunduŞanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisinin cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
Bayburt

Bayburt Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazartesi

İmsak
04:47
Sabah
06:10
Öğle
12:13
İkindi
15:30
Akşam
18:07
Yatsı
19:25
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.