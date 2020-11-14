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Bayburt’ta Covid-19 denetimleri

BAYBURT HABERLERİ  | 14.11.2020 12:20 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Bayburt’ta kalabalık olan sokak ve caddelerde sigara ile maske denetimleri gerçekleştirildi.Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs (Covid-19) vaka sayısı durdurulamayınca tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor.

Bayburt’ta Covid-19 denetimleri

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Bayburt’ta kalabalık olan sokak ve caddelerde sigara ile maske denetimleri gerçekleştirildi.
Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs (Covid-19) vaka sayısı durdurulamayınca tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor. Bayburt‘ta, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle halkın yoğun olduğu sokak ve caddelerde sigara içme yasağı ve maske kurallarına uyulup, uyulmadığına dair kontroller aralıksız devam ediyor. Hiç maske takmayan ya da çenesinin altında bulunanlara idari para cezası uygulanıyor.
Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini artırarak sürdüren ekipler, kentin işlek yerleri başta olmak üzere, il genelindeki park, otobüs durağı, lokanta, cami ve çay bahçesi gibi alanlarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bayburt’ta Covid-19 denetimleri

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