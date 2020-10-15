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Bayburt’ta Covid-19 denetimleri sürüyor

BAYBURT HABERLERİ  | 15.10.2020 10:45 | Son Güncelleme

Bayburt’ta kurulan meyve, sebze satışının yapıldığı pazarda polis ekipleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetiminde bulundu.Bayburt’ta korona virüs denetimleri polisler tarafından sıkı bir şekilde sürdürülüyor.

Bayburt’ta Covid-19 denetimleri sürüyor

Bayburt’ta kurulan meyve, sebze satışının yapıldığı pazarda polis ekipleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetiminde bulundu.
Bayburt’ta korona virüs denetimleri polisler tarafından sıkı bir şekilde sürdürülüyor. Hafta içi kurulan halk pazarında denetimlerini sürdüren ekipler, halkın yoğun olduğu pazar yerlerinde, vatandaşları maske ve mesafe kuralına karşı uyararak, kurallara uymayan kişilere de ceza yazdı. Polisler, maskesi olduğu halde maskeyi doğru takmayan vatandaşları maskenin doğru kullanması konusunda ikaz ederek, sosyal mesafe kuralını da hatırlattı.

Bayburt’ta Covid-19 denetimleri sürüyor

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