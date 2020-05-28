“Camilerde uyulacak korona kuralları” İçişleri Bakanlığı tarafından camilere gönderilen genelge kapsamında, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak. Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak.

Bayburt’ta cuma namazı kılınacak camiler belli oldu. Korona virüs salgını nedeniyle kapalı olan camiler, yarın cuma namazıyla ibadete açılıyor. Bayburt’ta cuma namazı kılınacak camilerin listesi şöyle açıkladı. “Mustafa Köseoğlu Cami bahçesi, Hz. Ömer Cami bahçesi, Hz. Ebubekir Cami bahçesi, Terminal Cami bahçesi, Damat Ali Efendi Cami bahçesi, Fidanlık Mescidi bahçesi, Yeni Sanayi Cami bahçesi, H. Ekrem Seyhan Cami bahçesi, Esentepe Cami bahçesi, Zülküf Bozkurt Cami bahçesi, Kapalı Pazar Yeri, Yenişehir Parkı, TOKİ Cami bahçesi, Oruç Kent Mescidi bahçesi, Veysel Cami bahçesi, Sentetik büyük saha, Kaleardı Dede Şehir Parkı ve Hilal Mescidi bahçesi”

“Maske zorunlu”

Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Abdest ve benzeri ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek cami ve mescitlere gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirmeler ve uyarılar yapılacak.

Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanması zorunlu olacak. Maskesi olmayan kişi/kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmeyecek.

Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takması zorunlu olacak.

“Cuma namazı bahçesi olan camilerde kılınacak”

Cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek (il/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamında) yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek.

Cami bahçesi/avlularının yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde il/ilçe müftülerinin teklifi ilçelerde kaymakamlar, illerde valilerin onayı ile uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde cuma namazı kılınabilecek.

