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Bayburt'ta depremzede çocuklara eğlence etkinliği düzenlendi

22.03.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenerek aileleriyle geldikleri Bayburt'ta KYK yurdunda konaklayan çocuklar, kendileri için düzenlenen etkinlikte eğlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, deprem bölgesinden kente gelen öğrencilerin psikolojik anlamda rahatlaması açısından çeşitli faaliyetler yürütülüyor.

Bu kapsamda, Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, KYK yurdunda kalan depremzede öğrenciler için eğlence programı düzenlendi.

Öğrenciler, çocuklarla dans edip birçok oyun oynadı. Minik öğrencilerin doyasıya eğlendiği etkinlik ikramların ardından sona erdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, AA muhabirine, deprem sonrası kente gelen misafirlerin ağırlandığı KYK yurdunda 11 öğrencinin eğitim gördüğü ana sınıfı oluşturduklarını söyledi.

Öğrencilerin psiko-sosyal destek almaları açısından her türlü imkanı seferber ettiklerini belirten Güney, şöyle konuştu:

"Çocuk gelişimi bölümü öğrencilerimiz, yavrularımız için eğlence düzenledi. Psikolojik gelişimleriyle ilgili çalışmalar yapacağız. Bununla beraber yurdumuzda kalan öğrencilerimizi çeşitli okullara servisler marifetiyle taşıyoruz. Yine çeşitli sosyal aktivitelere dahil ediyoruz. İlimizdeki Beceri ve Tasarım Atölyesi gibi diğer imkanlardan da öğrencilerimizin faydalanmasını sağlıyoruz. Öğrencilerimizin psikolojik ve sosyal sağlığı açısından güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum."

Öğrencilerden Eda Naz Tunç da öğrencilere yaşadıkları zor günleri unutturmak için çabaladıklarını, yaptıkları etkinliklerle hem kendilerinin hem de öğrencilerin mutlu olduğunu aktardı.

Lise son sınıf öğrencisi Hiranur Ataş ise depremzede çocuklarla güzel vakit geçirdiklerini, bu tür etkinlikleri devam ettirmek istediklerini kaydetti.

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Bayburt ana sınıfı çocuklar

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