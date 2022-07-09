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Bayburt'ta devlet desteğiyle atıl araziler üretime kazandırılıyor

09.07.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taht ve Sakızlı köylerinde sürümü yapılan 2 bin dekar araziye, tohum desteğiyle sonbaharda tritikale ekilecek - Yıl sonuna kadar üretime hazırlanacak arazinin 3 bin dekara ulaşması, hasat zamanında 1200 tonluk tarımsal hasıla elde edilmesi hedefleniyor

BEŞİR KELLECİ - Tarım ve Orman Bakanlığının bitkisel üretim alanında uyguladığı, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKEP) kapsamında Bayburt'ta yıl sonuna kadar 3 bin dekar atıl tarım arazisinin üretime kazandırılması hedefleniyor.

Atıl durumdaki veya nadasa bırakılan araziler ile mevcut durumda işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerin üretime kazandırılması amacıyla yılbaşından itibaren hayata geçirilen proje kapsamında, bugüne kadar Taht ve Sakızlı köylerinde 2 bin dekar arazide sürüm yapıldı.

Proje kapsamında sürülen arazilere, devletin vereceği tohum desteğiyle sonbaharda hububat ekilecek.

Yıl sonuna kadar 3 bin dekar arazinin üretime kazandırılması hedeflenen proje ile uygun üretim yöntemleri kullanılarak 1200 tonluk tarımsal hasıla elde edilmesi öngörülüyor.

- "Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, AA muhabirine, TAKEP ile bu yıl kentte 3 bin dekarlık atıl tarım arazisinin üretime kazandırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Sürüm yapılan arazilere devletin vereceği tohum desteğiyle sonbaharda tritikale ekileceğini belirten Ersen, "Daha önce Taht köyümüzde 1200 dekar alanda çalışma başlatmıştık. Aynı çalışma kapsamında Sakızlı köyü çiftçilerimizin organize ettiği bir çalışmayla da 800 dekar alanda sürüm yapılıyor. TAKEP kapsamında yine burada da tritikale ekimi için tohum desteği sağlayacağız." dedi.

Projeyle zorlu arazilerde dahi ekim yapıldığına işaret eden Ersen, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu an Sakızlı köyündeki çiftçilerimiz Yaşar Parıldar ve Süleyman Batmaz, yaklaşık 50 yıldır ekilemeyen arazilerinin proje kapsamında sürümünü yapıyorlar. Zor iklim şartlarında, zorlu arazilerde, traktörle tek yönlü sürüm yaparak üretim yapmaya çalışıyorlar. Bu memleketin üreticisi olan çiftçi kardeşlerimizin özverisini burada görüyoruz. Bu çalışmalardan dolayı çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. Biz de Bakanlığımızın TAKEP ve diğer projeleriyle beraber çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

- "Arazimiz, yaklaşık 50 yıldır sürülmemiş bir arazi"

Sakızlı köyünde çiftçilik yapan ve projeden yararlanan Yaşar Parıldar, dedelerinden kalan ve şimdiye kadar sürülmeyen araziyi, proje kapsamında üretime hazırladıklarını söyledi.

Bu tür projelerin çoğalmasını arzu ettiğini dile getiren Parıldar, "Siz desteklerseniz, biz de ülkemiz için üretmeye söz veriyoruz. Şu anda 520 dönümü aşmış bulunmaktayız. Hedefimiz 750 dönüm. Arazimiz, yaklaşık 50 yıldır sürülmemiş bir arazi. İçerisinde ağaçlar büyümüş. Kısa sürede 750 dönüme ulaşacağız." diye konuştu.

Çiftçi Süleyman Batmaz ise atıl arazileri ekonomiye kazandırmak dolayısıyla da millete faydalı olmak için sürdüklerini ifade ederek, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

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