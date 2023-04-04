YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt'ta "EFOR" projesiyle öğrencilerin hedeflerine ulaşması amaçlanıyor

Bayburt'ta "EFOR" projesiyle öğrencilerin hedeflerine ulaşması amaçlanıyor

04.04.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta merkezi sınavlara girecek ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarındaki öğrencilerin hedeflerine ulaşabilmesi için çalışma yürütülüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin daha nitelikli şekilde üst öğrenime hazırlanmaları ve kentin akademik başarı düzeyinin artırılması amacıyla Eğitimde Fark Oluşturan Rehberlik Projesi'ni (EFOR) hayata geçirdi.

Eylül 2022'de başlatılan proje kapsamında, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlanan öğrenciler, belirli aralıklarla bu sınavların provası şeklindeki uygulamaya tabi tutuluyor.

Kentteki tüm okullarda eş zamanlı uygulanan sınavlara, 7, 8, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri katılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, AA muhabirine, dönem boyunca LGS için 8, YKS için de 12 sınav hazırladıklarını söyledi.

Bunun yanı sıra mayısın ilk haftasında Doğu Karadeniz geneli için bir sınav provası planladıklarını belirten Güney, "Buradaki amacımız öğrencilerimizi bir üst döneme geçerken daha nitelikli şekilde hazırlamak ve geçişini sağlamak. Ayrıca şehrimizin akademik başarı düzeyini artırmak." dedi.

"5-6 ÖĞRENCİMİZE BİR SINAV REHBER ÖĞRETMENİ ATADIK"

Güney, proje kapsamında tüm okulların eş zamanlı olarak sınava tabi tutulduğunu ve merkezi sınavlardaki tüm kuralların uygulandığını anlattı.

Projenin sınav provasının yanı sıra izleme ve değerlendirmeyi de kapsadığını aktaran Güney, şunları kaydetti:

"Her sınav öncesi ve sonrasında okul sınav komisyonlarımız, ekiplerimiz toplantı yapıyorlar. Sınavın değerlendirmesi yapılıyor. Sınavdan sonra tek tek ders, konu, ünite bazlı kazanımlar değerlendiriliyor. Öğretmen arkadaşlarımızla bir sonraki sınavla ilgili de net sözü alınıyor ve buna ulaşmak için çizilen yollar, strateji ve planlar bizimle paylaşılıyor. Her öğrencimizin bir sınav rehber öğretmeni var. Bu projenin ruhlarından bir tanesi de o. Yani neredeyse 5-6 öğrencimize bir sınav rehber öğretmeni atadık. Bu öğretmenlerimiz öğrencilerimizin tüm sınav süreçlerini bilişsel, duygusal süreçlerini takip ediyorlar. Başarı ve başarısızlıklarının nedenlerini takip ediyorlar. Yani tamamen izleme ve değerlendirmeye dayalı bir proje olarak ilimizde uyguluyoruz."

Güney, projenin ilk meyvelerini bu yıl yapılacak sınavlarda almaya başlayacaklarını ifade ederek, "Sınavlarda uyguladığımız soru bankaları Milli Eğitim Bakanlığımızın ogmmateryal.eba.gov.tr adresinden aldığımız sorular. Yine ortaöğretim ve temel eğitimin soru bankalarından aldığımız soruları tasarlayarak öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Biz kendimizi kıyaslamak amacıyla hem LGS hem de YKS sınavlarında son 3 yılın verilerini almıştık. Yani kendimizi kıyaslayacağımız bir veri var. Bunun çok üzerine çıkmayı planlıyoruz." diye konuştu.

12'nci sınıf öğrencisi Merve Baştürk de sınavların zorlayıcı ve verimli geçtiğini belirterek, her sınav için kendisine bir hedef belirlediğini ve buna ulaşmak için çabaladığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayburt'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyorBayburt'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor
Manisa’da 70 bin kişiye yapılan kanser taramasında 199 kişiye erken teşhis konulduManisa’da 70 bin kişiye yapılan kanser taramasında 199 kişiye erken teşhis konuldu
Antalya'da ağıla giren kurtlar 243 küçükbaş hayvanı telef ettiAntalya'da ağıla giren kurtlar 243 küçükbaş hayvanı telef etti
Anahtar Kelimeler:
Bayburt efor lgs yks

Bayburt Namaz Vakitleri 4 Nisan Salı

İmsak
04:25
Sabah
05:52
Öğle
12:27
İkindi
16:02
Akşam
18:53
Yatsı
20:14

Bayburt Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Salı

Derman eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.