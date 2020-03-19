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Bayburt’ta fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yapıldı

BAYBURT HABERLERİ  | 19.03.2020 08:18 | Son Güncelleme

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.Ekmeklerin gramajı, imalathanelerin temizliği ile personelin bone, eldiven ve maske takıp takmadığı gibi hususlara dikkat edilen denetimlerde işletmeler görülen eksikliklerden dolayı uyarıldı.Bayburt’ta faaliyet gösteren tüm fırınları tek tek denetleyen ekipler denetimlerini belirli periyotlarla sürdürecek.

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.
Ekmeklerin gramajı, imalathanelerin temizliği ile personelin bone, eldiven ve maske takıp takmadığı gibi hususlara dikkat edilen denetimlerde işletmeler görülen eksikliklerden dolayı uyarıldı.
Bayburt’ta faaliyet gösteren tüm fırınları tek tek denetleyen ekipler denetimlerini belirli periyotlarla sürdürecek. Denetlemede ekiplerin yanı sıra Zabıta Müdürü Recep Oruç’da yer aldı.

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