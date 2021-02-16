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Bayburt’ta haftalık vaka sayısı 60,71oldu

16.02.2021 10:01 | Son Güncelleme:
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Bayburt’ta haftalık vaka sayısı 60,71oldu

Bayburt’ta il bazında 7 günlük Covid-19 vaka sayısı 60,71 olarak açıklandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il bazında 7 günlük covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bayburt’ta il bazında 7 günlük Covid-19 vaka sayısı 60,71 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il bazında 7 günlük covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca, paylaşımında “Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid-19 vaka sayısında Bayburt’ta 60,71 olduğu görüldü.

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