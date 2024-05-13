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  4. Bayburt'ta hakaret şikayetinin tarafları SMA hastasına bağış şartıyla uzlaştı

Bayburt'ta hakaret şikayetinin tarafları SMA hastasına bağış şartıyla uzlaştı

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13.05.2024 14:11
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Bayburt'ta hakaret şikayetinin tarafları, SMA hastası çocuk için başlatılan yardım kampanyasına 2 bin lira bağış yapılması şartıyla uzlaştı.

Kentte yaşayan T.O, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Y.A'dan şikayetçi oldu.

T.O'nun şikayeti üzerine Y.A. hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonrası dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacıyla yapılan görüşmelerde taraflar, edimli olarak uzlaşmayı kabul edeceğini iletti.

Bunun üzerine T.O, Y.A'nın SMA hastası Cennet Su adına başlatılan kampanyaya 2 bin lira bağış yapmasını istedi.

Teklifi kabul eden Y.A, hesaba bağışta bulunarak ceza almaktan kurtuldu.

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