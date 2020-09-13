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Bayburt’ta jandarma personeline avcılık mevzuatı eğitimi verildi

BAYBURT HABERLERİ  | 13.09.2020 12:54 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi (DKMP) ekiplerince, Bayburt’ta jandarma personeline avcılık mevzuatı eğitimi verildi.Bayburt’ta kaçak avcılığın önüne geçilmesi amacıyla kentte görev yapan İl Jandarma Komutanlığı ile Aydıntepe ve Demirözü İlçe Jandarma Komutanlıkları personellerine av koruma ve kontrol eğitimi verildi.Eğitimde kaçak avcılık ile mücadelede etkin bir av koruma ve kontrol faaliyeti yapılabilmesi amacıyla jandarma personeline avcılık mevzuatı, biyokaçakcılık ve hayvanları koruma kanunu kapsamında bilgiler aktarıldı.Eğitim sonunda jandarma personeline Merkez Av Komisyonu Kitapçığı, avlanmaya açık ve kapalı alanları gösterir harita ile avlak bilgi sistemi broşürü dağıtıldı.

Bayburt’ta jandarma personeline avcılık mevzuatı eğitimi verildi

Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi (DKMP) ekiplerince, Bayburt’ta jandarma personeline avcılık mevzuatı eğitimi verildi.
Bayburt’ta kaçak avcılığın önüne geçilmesi amacıyla kentte görev yapan İl Jandarma Komutanlığı ile Aydıntepe ve Demirözü İlçe Jandarma Komutanlıkları personellerine av koruma ve kontrol eğitimi verildi.
Eğitimde kaçak avcılık ile mücadelede etkin bir av koruma ve kontrol faaliyeti yapılabilmesi amacıyla jandarma personeline avcılık mevzuatı, biyokaçakcılık ve hayvanları koruma kanunu kapsamında bilgiler aktarıldı.
Eğitim sonunda jandarma personeline Merkez Av Komisyonu Kitapçığı, avlanmaya açık ve kapalı alanları gösterir harita ile avlak bilgi sistemi broşürü dağıtıldı.

Bayburt’ta jandarma personeline avcılık mevzuatı eğitimi verildi

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