Bayburt’ta kaçak çay ve sigara ele geçirildi

Bayburt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamalarında gümrük kaçağı 118 paket sigara ve 9 adet kaçak çay ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce kaçakçılığın men ve takibi ile ilgili yapılan analiz çalışmaları neticesinde; şüpheli tır Erzurum yolu uygulama noktasında durduruldu. Yapılan aramada aracın muhtelif yerlerine gizlenmiş vaziyette toplam 118 paket kaçak sigara ve 9 adet 500 gramlık paketlerde gümrük kaçağı çay ele geçirildi Konu ile ilgili şüpheli C.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

