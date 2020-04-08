YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt’ta kaçak maske imalatı yapan 2 işyerinden 6 bin 194 adet koruyucu tıbbi maske ele geçirildi

Bayburt’ta kaçak maske imalatı yapan 2 işyerinden 6 bin 194 adet koruyucu tıbbi maske ele geçirildi

BAYBURT HABERLERİ  | 08.04.2020 22:40 | Son Güncelleme

Bayburt’ta kaçak maske imalatı yapan 2 işyerinden 6 bin 194 adet koruyucu tıbbi maske ele geçirildi.Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince izinsiz tıbbi maske üretimi yapan 2 işyerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 6 bin 194 adet koruyucu tıbbi maske ve 17 top maske kumaşı ele geçirildi, 6 şüpheli şahıs yakalandı.İzinsiz tıbbi maske üretimi ile ilgili yapılan operasyon kapsamında; A.T.

Bayburt’ta kaçak maske imalatı yapan 2 işyerinden 6 bin 194 adet koruyucu tıbbi maske ele geçirildi

Bayburt’ta kaçak maske imalatı yapan 2 işyerinden 6 bin 194 adet koruyucu tıbbi maske ele geçirildi.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince izinsiz tıbbi maske üretimi yapan 2 işyerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 6 bin 194 adet koruyucu tıbbi maske ve 17 top maske kumaşı ele geçirildi, 6 şüpheli şahıs yakalandı.
İzinsiz tıbbi maske üretimi ile ilgili yapılan operasyon kapsamında; A.T. isimli işyerinde yapılan aramada toplam 930 adet koruyucu tıbbi maske, çok sayıda tel klips ve lastik ele geçirildi. Koruyucu tıbbi maskelerin ana imalathane ve deposu olarak kullanıldığı tespit edilen A.T. isimli iş yerinde yapılan aramalarda ise 5 bin 264 adet koruyucu tıbbi maske,17 top maske kumaşı, 2 top maske lastiği, maskelerin paketlenmesi amacıyla kullanılan 82 adet boş kutu, çok sayıda tel klips ve lastik ele geçirildi.
İki işyerinden ele geçen toplam 6 bin 194 adet koruyucu tıbbi maske ve diğer malzemeler ile birlikte B.G., A.A., T.S. isimli şüpheli şahıslar ile Afgan uyruklu M.J., A.A, A.S.J. isimli şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlere başlanılmış olup, her iki iş yerine İl Sağlık ve Ticaret Müdürlüklerince gerekli idari işlemler yapılarak mühürlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Makineye koymadan önce sakın yıkamayın Makineye koymadan önce sakın yıkamayın
Nesli tükenmek üzere... Böyle görüntülendilerNesli tükenmek üzere... Böyle görüntülendiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Emet pazarında olağanüstü önlemler alındı

Emet pazarında olağanüstü önlemler alındı

Amasya'da bir köy daha karantinaya alındı

Amasya'da bir köy daha karantinaya alındı

Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

Erzurum’da ulaşımda saat düzenlemesi

Erzurum’da ulaşımda saat düzenlemesi

Bayburt Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:17
Sabah
05:45
Öğle
12:26
İkindi
16:04
Akşam
18:57
Yatsı
20:20

Bayburt Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Cemre Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.