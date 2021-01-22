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Bayburt’ta kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları değerlendirildi

22.01.2021 09:21 | Son Güncelleme:
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirildi.Öğretmen Evi’nde düzenlenen toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yapılan çalışmalar değerlendirildi.Vali Cüneyt Epcim, toplantı açılışında kadına yönelik şiddetle mücadelenin İçişleri Bakanlığı’nın 2019’dan bugüne önemli gündem maddelerinden biri olduğunu aktardı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirildi.
Öğretmen Evi’nde düzenlenen toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Vali Cüneyt Epcim, toplantı açılışında kadına yönelik şiddetle mücadelenin İçişleri Bakanlığı’nın 2019’dan bugüne önemli gündem maddelerinden biri olduğunu aktardı. Bu doğrultuda ülke genelinde çalışmalar yürütüldüğüne değinen Vali Epcim, aynı dönemlerde Bayburt’ta da yoğun çalışmalar gerçekleştirildiğini anlattı.
Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalığın yükseldiğini bildiren Vali Epcim, “Konu hakkında bundan sonra da gerek Cumhurbaşkanlığı politika metinlerinde yer aldığı şekliyle gerekse bakanlığımızın genelgelerindeki şekliyle üçer aylık dönemler içerisinde toplantılarımızı yapacağız.” dedi.
Vali Epcim’in açılış konuşması sonrasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Seval Irmak kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarına ilişkin katılımcıları bilgilendirdi. Daha sonra İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit önleyici ve koruyucu tedbir faaliyetlerini anlattı.
Toplantı kurul üyelerinin görüş ve önerilerini paylaşmalarıyla sona erdi.
Toplantıya Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bölge Baro Başkanı Serkan Pekmezci, Vali Yardımcıları Mehmet Naim Akgül ile Burak Çimşir, Aydıntepe Kaymakamı Tanju Çanakcıoğlu, Demirözü Kaymakamı Engin Tok, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, ilgili kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve kurul üyeleri katıldı.

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