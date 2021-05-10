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Bayburt'ta kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye para cezası kesildi

10.05.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye para cezası kesildi

Bayburt'ta kahvehanede kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 kişiye toplam 8 bin 16 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine Camikebir Mahallesi Hafız Osman Caddesi'ndeki bir kahvehaneye baskın düzenledi.

Ekipler, söz konusu mekanda kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 kişiye toplam 8 bin 16 lira idari para cezası uyguladı.

Kahvehane sahibi hakkında ise Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmenin yanı sıra kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldı.

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