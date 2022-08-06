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Bayburt'ta kamyonetin altında kalan çocuk öldü

06.08.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta kamyonetin altında kalan çocuk öldü

Bayburt'ta kamyonetin altında kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Uzungazi Mahallesi Kazmacı Sokak'ta bisiklet süren Y.Ö, inşaat malzemesi taşıyan Z.D. idaresindeki kamyonetin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili sürücü Z.D. gözaltına alındı.

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