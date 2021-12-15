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Bayburt'ta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

15.12.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bayburt'ta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bayburt'ta kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bayburt-Gümüşhane yolu Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, H.K. yönetimindeki 69 AL 342 plakalı kamyonet ile Bayrak Sokak'tan yola çıkan D.A.A'nın kullandığı 34 GRD 35 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan D.A.A, sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle güzergahta ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.

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