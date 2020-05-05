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Bayburt’ta kan bağışı kampanyası düzenledi

BAYBURT HABERLERİ  | 05.05.2020 11:42 | Son Güncelleme

Bayburt İl Müftülüğü “Cana Kan Kat” sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.İl Müftülüğü bahçesinde Kızılay’a yapılan kan bağışına din görevlileri ve vatandaşlar destek verdi.

Bayburt’ta kan bağışı kampanyası düzenledi

Bayburt İl Müftülüğü “Cana Kan Kat” sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.
İl Müftülüğü bahçesinde Kızılay’a yapılan kan bağışına din görevlileri ve vatandaşlar destek verdi. İftardan sonra başlayan kampanyada 50 ünite kan verildi. Bayburt merkez ve köylerde görev yapan din görevlilerinin gönüllü olarak katıldığı ve sosyal mesafenin azami ölçüde korunduğu kampanya üç gün devam etti.
Kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu: “Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş Hocamız ramazan öncesi yaptığı basın toplantısında bütün din görevlilerini kan bağışı yapmaya davet etmişti. Bizde Bayburt İl Müftülüğü olarak başkanımızın davetine icabet ederek kan bağışı kampanyası düzenledik. Din görevlilerimizin katkılarıyla düzenlediğimiz bu kampanya 28 Nisan Salı günü iftardan sonra başladı ve üç gün devam edecek. Bilindiği üzere Ramazan Ayı hayır ve yardımlaşma ayıdır. En büyük yardımda bir cana can olmaktır. Bizde bu yüzden “Cana Kan Kat” sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenledik. Kampanyamıza destek veren herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Türk Kızılay’ı Bayburt İl Başkanı Hümeyra Çelik’te, "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’ın çağrısıyla bu organizasyonu düzenleyen İl Müftümüze, kan bağışında bulunan din görevlilerine ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Bayburt’ta kan bağışı kampanyası düzenledi

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