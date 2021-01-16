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Bayburt’ta kar keyfi

16.01.2021 07:23 | Son Güncelleme:
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Bayburt’ta yağan karın ardından vatandaşlar kartopu oynayarak karın keyfini yaşadılar.Bayburt’a 11 kilometre uzaklıkta olan merkeze bağlı Gez köyünde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Bayburt’ta yağan karın ardından vatandaşlar kartopu oynayarak karın keyfini yaşadılar.
Bayburt’a 11 kilometre uzaklıkta olan merkeze bağlı Gez köyünde yoğun kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımı etkilemezken köyde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Köyün yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Karın bu sene Bayburt’a az yağdığını ifade eden Gez köyü sakinlerinden Cafer Demirer, "Bizim memleketimiz kış memleketi. O kışlar eskidendi. Eskisi gibi kar, kış olmuyor. Önceden buralarda 2 metre kar vardı, şimdi kar mı var. Eskiden buralarda kardan kuşburnu ağaçları, diğer ağaçlar gözükmezdi" şeklinde konuştu.
Karın yağmasına sevinen köy sakinleri, çocuklarla birlikte karın keyfini kartopu oynayarak çıkardı.
Öte yandan Bayburt merkezde de gece saatlerinde aralıklarla yağan kar, yerini soğuk hava ve rüzgara bıraktı.

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