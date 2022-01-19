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Bayburt'ta kar nedeniyle yarın eğitime ara verilecek

19.01.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta kar nedeniyle yarın eğitime ara verilecek

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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kar yağışı Bayburt

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