Bayburt’ta kar sebebiyle okul tatili bir gün uzatıldı

Bayburt genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün tatil edilen okullar yağışın devam etmesi üzerine yarın da tatil edildi.

Bayburt’ta devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle bugün tatil edilen okulların yağışın devam etmesi üzerine yarında tatil edilmesine karar verildi. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 13 Şubat 2020 Perşembe günüde okulların tatil edildiğini belirtti.

Bayburt Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, "Meteorolojiden elde edilen veriler doğrultusunda ilimiz genelinde 12 Şubat 2020 Çarşamba günü başlayan kuvvetli kar yağışı ile beraberindeki buzlanmanın etkisini devam ettireceği değerlendirilmektedir. Eğitim

