YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt’ta kar yağışı

Bayburt’ta kar yağışı

BAYBURT HABERLERİ  | 23.12.2020 10:08 | Son Güncelleme

Bayburt kent merkezinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.Türkiye genelinde aralıklarla kendini gösteren kar yağışı Bayburt’ta sabah saatlerinde etkili oldu.

Bayburt kent merkezinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Türkiye genelinde aralıklarla kendini gösteren kar yağışı Bayburt’ta sabah saatlerinde etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte kentte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar güne karla uyandı.
Sabah saatlerinde Bayburt Belediyesi ekipleri cadde, sokak ve kaldırımlarda vatandaşların rahat yürüyebilmeleri için karla mücadele çalışmalarına hız verdi.
Yollardaki ve kaldırımlardaki gizli buz tehlikesine karşın Bayburt Belediyesi kar küreme çalışması başlatarak, temizlik görevlilerince kaldırım ve sokaklar temizlendi.
Kar yağışı yüksek rakımlı güzergâhlarda daha etkili oldu.
Öte yandan Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış ve kar uyarısında bulunuldu.
Uyarı açıklamasında, “Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Giresun ve Trabzon’un doğusu, Rize ile Artvin çevreleri) görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren kıyılarda yerel kuvvetli yağmur ve sağanak; 400 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, tipi şeklinde kar yağışı, yerel kar paletleri şeklinde yağış, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Öğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladıÖğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladı
1/

Bayburt Namaz Vakitleri 23 Aralık Çarşamba

İmsak
06:01
Sabah
07:32
Öğle
12:23
İkindi
14:44
Akşam
17:04
Yatsı
18:30

Bayburt Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Çarşamba

Büşra Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.