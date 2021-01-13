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Bayburt’ta kar yağışı bekleniyor

13.01.2021 11:46 | Son Güncelleme:
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Bayburt’ta kar yağışı bekleniyor

Bayburt’ta gece saatlerinde kar yağışı bekleniyor.Meteoroloji 11.

Bayburt’ta gece saatlerinde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde bugün hava çok bulutlu öğle saatlerinden sonra, Giresun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede rüzgar güneyli yönlerden orta kuvvette, bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (60-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (50-80 km/sa, yüksek kesimlerde kısa süreli 90-120 km/sa) bekleniyor. Rüzgârın öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında da kuzeybatıya dönmesi ve gece saatlerine kadar yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Meteorolojik verilere göre Bayburt’ta gece saatlerinde kar yağışı bekleniyor. Yağışların Bayburt merkezde karla karışık yağmur, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde ise kar şeklinde olması öngörülüyor.

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