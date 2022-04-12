Bayburt'ta kar yağışı etkili oluyor

Bayburt'ta kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabaha karşı kar yağışına dönüştü.

Aralıklarla etkisini sürdüren kar, yüksek kesimler, çatılar ve araçların üzerini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfır seviyesine düştüğü kentte, yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor.



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