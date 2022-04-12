YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt'ta kar yağışı etkili oluyor

Bayburt'ta kar yağışı etkili oluyor

12.04.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta kar yağışı etkili oluyor

Bayburt'ta kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabaha karşı kar yağışına dönüştü.

Aralıklarla etkisini sürdüren kar, yüksek kesimler, çatılar ve araçların üzerini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfır seviyesine düştüğü kentte, yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayburt'ta tandır ketesi, sahur sofralarını süslüyorBayburt'ta tandır ketesi, sahur sofralarını süslüyor
Adana'da suç örgütü operasyonunda 27 zanlı yakalandıAdana'da suç örgütü operasyonunda 27 zanlı yakalandı
Isparta'da 24 yaşındaki genç kız evinde ölü bulunduIsparta'da 24 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Bayburt

Bayburt Namaz Vakitleri 12 Nisan Salı

İmsak
04:10
Sabah
05:39
Öğle
12:25
İkindi
16:05
Akşam
19:01
Yatsı
20:24
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.