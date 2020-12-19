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Bayburt’ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü

BAYBURT HABERLERİ  | 19.12.2020 23:40 | Son Güncelleme

Bayburt’ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.Bayburt kent merkezinde gece saatlerinde soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Bayburt’ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Bayburt kent merkezinde gece saatlerinde soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar Bayburt’u beyaza bürürken, yüksek kesimlerde tipi de etkili oldu. Türkiye’de kışın en çetin geçtiği illerden biri olan Bayburt’ta, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan cadde ve sokaklar karla kaplandı. Kar yağışıyla birlikte ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları beyaza büründü.
Yağış, kentin yüksek kesimlerinde etkisini daha fazla gösterirken, kar kalındığı bazı yerlerde 15 santimetreye kadar ulaştı.
Bayburt Belediyesi ekipleri gece saatlerinde karla mücadele ve buzlanma ihtimali olan yollarda tuzlama çalışmasına başladı.

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