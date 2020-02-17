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Bayburt’ta kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı

BAYBURT HABERLERİ  | 17.02.2020 09:34 | Son Güncelleme

Kar yağışının ardından aşırı soğuklarının etkili olduğu Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece ölçüldü.Bayburt’ta etkili olan yoğun kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı.

Bayburt’ta kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı

Kar yağışının ardından aşırı soğuklarının etkili olduğu Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece ölçüldü.
Bayburt’ta etkili olan yoğun kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı. Gece en düşük hava sıcaklığının sıcaklığı sıfırın altında 13 derece ölçüldü. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede ise, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Rize çevresinin aralıklı hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiği bölgede rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bayburt’un ilçelerinde ise en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Aydıntepe ve Demirözü’nde 13 derece oldu. Kar kalınlığının 52 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 13 derece oldu.

Buzlanma ve çığ uyarısı
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yetkililer olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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