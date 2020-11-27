Bayburt'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

​​​​​​​ Bayburt İl Özel İdaresi ekiplerince yüksek kesimlerdeki köy yollarında kar temizleme çalışmaları yapılıyor.

Aydıntepe ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgelerde kapalı yolları açmaya çalışıyor.

Ekipler, ilçeye 23 kilometre uzaklıktaki Günbuldu köyünde kar ve tipinden dolayı mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine 5 saatlik çalışmanın ardından bu köyün yolunu ulaşıma açtı.

İl Özel İdaresi ve ilçelerdeki şantiye şefliklerine bağlı ekipler, zorlu doğa koşullarına rağmen karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

