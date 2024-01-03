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Bayburt’ta karla mücadele çalışması

03.01.2024 11:05 | Son Güncelleme:
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Bayburt Belediyesi ekipleri şehirde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt’ta karla mücadele çalışması

Kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için belediye ekipleri Bayburt genelinde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba sarf eden ekiplerin bir kısmı da şehrin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesinde bulunan kaldırımlar ile mahallelerdeki merdivenlerde kar küreme çalışması yapıyor.

Ayrıca sürücülerin kış mevsiminde korkulu rüyası haline gelen Kışla Çeşmesi rampasında kar ve buz etime sistemi sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor.

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