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  4. Bayburt’ta keklik ve tavşan avı yasağı başladı

Bayburt’ta keklik ve tavşan avı yasağı başladı

BAYBURT HABERLERİ  | 13.01.2020 11:09 | Son Güncelleme

Bayburt genelinde 12 Ocak 2020 tarihi itibari ile tüm avlaklarda; kum kekliği, kınalı keklik ve tavşan avı sona erdi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Bayburt İl Şube Müdürlüğü, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu mevzuatı ve 2019-2020 Merkez Av Komisyon kararları doğrultusunda av yasağını başlattı.

Bayburt’ta keklik ve tavşan avı yasağı başladı

Bayburt genelinde 12 Ocak 2020 tarihi itibari ile tüm avlaklarda; kum kekliği, kınalı keklik ve tavşan avı sona erdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bayburt İl Şube Müdürlüğü, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu mevzuatı ve 2019-2020 Merkez Av Komisyon kararları doğrultusunda av yasağını başlattı. Yasak ile birlikte yaban hayvanların, üreme, tüy değiştirme ve göç dönemleri göz önüne alındı. Buna göre tüm avlaklarda; kum kekliği, kınalı keklik ve tavşan avının sona erdiği duyuruldu. Yasak kapsamına giren hayvanların, avlanması halinde avcılar hakkında idari ve tazminat para cezası uygulanacak.
Avcıların Milli Park alanında avlanması halinde cezanın iki katını ödemek zorunda olacaklar.

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