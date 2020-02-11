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Bayburt’ta kestane satıcılarının yüzü gülüyor

BAYBURT HABERLERİ  | 11.02.2020 13:34 | Son Güncelleme

Bayburt’ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk havalar kestane satıcılarının yüzünü güldürdü.Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez tatlarından olan kestane Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip.

Bayburt’ta kestane satıcılarının yüzü gülüyor

Bayburt’ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk havalar kestane satıcılarının yüzünü güldürdü.
Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez tatlarından olan kestane Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip. Kış sezonun açılmasıyla Bayburt’ta köşe başlarında tezgâhlarda yerini alan kestaneciler akşam saatlerinde sıcak kestane satarak geçimlerini sağlıyorlar. Köz tezgâhlarında sacda pişirilen kestane kebabına vatandaşlar soğuk havalarda daha da rağbet gösteriyor.
Bayburt’ta da önceki günlerde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı. Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü kentte kestane satıcılarının da yüzleri gülmeye başladı. Kar yağışı ile birlikte soğuk havalarda satışların daha fazla olduğunu belirten kestaneciler, soğuk havalarda kestanenin daha çok rağbet gördüğünü kaydettiler. Soğuk havalarda işlerinin daha da açıldığını belirten kestaneciler, “Havalar soğuk olduğu zaman işlerimiz iyi gidiyor. Çünkü kestane genelde soğuk havalarda rağbet görüyor. Bizimde son günlerde satışlarımız arttı” dediler.

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