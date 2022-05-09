Bayburt'ta köpeğe çarpmamak için kaza yapan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Bayburt'ta sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı kamyonetin elektrik direğine çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayburt-Gümüşhane kara yolu Turgut Özal Bulvarı'nda Oğuzhan Ç. yönetimindeki 69 AAF 058 plakalı kamyonet seyir halindeyken yola köpek çıktı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan Oğuzhan Ç. yönetimindeki kamyonet elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan Onur D. yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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