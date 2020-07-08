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Bayburt’ta korona virüs denetimi

BAYBURT HABERLERİ  | 08.07.2020 16:33 | Son Güncelleme

Ülke genelinde valilerin yönetimi ve koordinasyonunda "Covid-19 Tedbirleri Denetimi" yapılıyor.İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Korona virüs Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge gönderdi.

Ülke genelinde valilerin yönetimi ve koordinasyonunda "Covid-19 Tedbirleri Denetimi" yapılıyor.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Korona virüs Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, valilerin koordinasyonunda, toplu ulaşım aracı, kahvehane, restoran, berber, sinema gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında denetimler gerçekleştiriliyor. Tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor.
Denetim ekiplerinde kolluk kuvvetlerinin yanı sıra her bir iş kolu için ayrı ayrı uzmanlar da yer alıyor.
Bu kapsamda ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parkların; valiler yönetim ve koordinasyonunda tüm illerde denetimler gerçekleştiriliyor.
Bayburt’ta da bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri İl Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğü ekipleriyle beraber çeşitli işletmelerde denetimlerde bulundu.

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