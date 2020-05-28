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Bayburt’ta korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor

BAYBURT HABERLERİ  | 28.05.2020 09:57 | Son Güncelleme

Bayburt Belediyesi dezenfekte çalışmasına ara vermeden devam ediyor.Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında birçok alanda dezenfekte çalışmalarını sürdüren Bayburt Belediyesi cadde ve sokakların yıkanmasına ara vermeden devam ettiriyor.Dünya üzerinde tehdit olan korona virüse karşı başlattığı temizlik ve dezenfekte çalışmaları kapsamında şehir merkezinde toplu ulaşım araçları, duraklar, kamu kurumları, umumi tuvaletler ile cadde ve sokakları ilaçlayan Bayburt Belediyesi temizlik işleri ekipleri, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkama işlemini sık aralıklarla tekrarlayarak hijyen çalışmalarını devam ettiriyor.Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci toplum sağlığı için sterilizasyon çalışmalarının yoğun bir mesai ile devam ettiğini belirtti.

Bayburt’ta korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor

Bayburt Belediyesi dezenfekte çalışmasına ara vermeden devam ediyor.
Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında birçok alanda dezenfekte çalışmalarını sürdüren Bayburt Belediyesi cadde ve sokakların yıkanmasına ara vermeden devam ettiriyor.
Dünya üzerinde tehdit olan korona virüse karşı başlattığı temizlik ve dezenfekte çalışmaları kapsamında şehir merkezinde toplu ulaşım araçları, duraklar, kamu kurumları, umumi tuvaletler ile cadde ve sokakları ilaçlayan Bayburt Belediyesi temizlik işleri ekipleri, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkama işlemini sık aralıklarla tekrarlayarak hijyen çalışmalarını devam ettiriyor.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci toplum sağlığı için sterilizasyon çalışmalarının yoğun bir mesai ile devam ettiğini belirtti.

Bayburt’ta korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor

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