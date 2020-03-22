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Bayburt’ta korona virüse karşı banklar söküldü

BAYBURT HABERLERİ  | 22.03.2020 12:50 | Son Güncelleme

Bayburt’ta bazı yaşlı vatandaşların korona virüs tedbirlerini dikkate almayarak, sokak ve meydanlardaki banklarda vakit geçirdiğini fark eden Bayburt Belediyesi, çareyi bankları sökmekte buldu.Korona virüsün özellikle yaşlı vatandaşlarda büyük risk taşıması ve ortak kullanım alanlarında birçok yaşlı vatandaşın birlikte oturmasının virüsün yayılmasını arttırabilir olması üzerine Bayburt Belediyesi ekipleri yeni tedbirler aldı.

Bayburt’ta korona virüse karşı banklar söküldü

Bayburt’ta bazı yaşlı vatandaşların korona virüs tedbirlerini dikkate almayarak, sokak ve meydanlardaki banklarda vakit geçirdiğini fark eden Bayburt Belediyesi, çareyi bankları sökmekte buldu.
Korona virüsün özellikle yaşlı vatandaşlarda büyük risk taşıması ve ortak kullanım alanlarında birçok yaşlı vatandaşın birlikte oturmasının virüsün yayılmasını arttırabilir olması üzerine Bayburt Belediyesi ekipleri yeni tedbirler aldı. Kentte korona virüse ilişkin yapılan uyarılar arasında yer alan banklarda toplu oturulmaması uyarılarını bazı vatandaşlarca dikkate almadığının gözlenmesi üzerine belediye ekipleri, harekete geçip çareyi bankları sökmekte buldu. Ekipler, ilde yer alan bank ve bazı ahşap oturma gruplarını söktü.
Belediye yetkilileri, bankların geçici bir süre için söküldüğüne dikkat çekerek, "Korona virüs tedbirleri kapsamında halkımızın sağlığı açısından vatandaşlarımızın toplu halde bir arda durmasını engellemek amacıyla ilimizde birçok noktada oturma banklarını geçici olarak söküyoruz. Salgın tehlikesini atlattıktan sonra yine hep birlikte buralarda oturup, birlikte çaylarımızı yudumlayacağız. Ama şimdi vakit evde oturma vaktidir" ifadesine yer verdi.

Bayburt’ta korona virüse karşı banklar söküldü

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