Bayburt'ta köy meydanına inen ayı güvenlik kamerasınca görüntülendi

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde köy meydanına inen ayı, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Yukarı Kırzı köyünde köy meydanına kadar inerek bir süre dolaşan ayı, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Ayının görüntüleri, köy meydanına kurulu güvenlik kamerasına yansıdı.



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