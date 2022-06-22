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Bayburt'ta köy meydanına inen ayı güvenlik kamerasınca görüntülendi

22.06.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta köy meydanına inen ayı güvenlik kamerasınca görüntülendi

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde köy meydanına inen ayı, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Yukarı Kırzı köyünde köy meydanına kadar inerek bir süre dolaşan ayı, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Ayının görüntüleri, köy meydanına kurulu güvenlik kamerasına yansıdı.

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