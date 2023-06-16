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Bayburt’ta küçükbaş hayvanlar mobil koyun yıkama makineleriyle yıkanarak ilaçlanıyor

16.06.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt’ta ’Küçükbaş Hayvancılıkta Parazit Mücadelesi’ çalışmaları çerçevesinde 3 bine yakın koyun, mobil koyun yıkama makinelerinde yıkanıp, temizlenerek ilaçlandı.

Bayburt’ta küçükbaş hayvanlar mobil koyun yıkama makineleriyle yıkanarak ilaçlanıyor

Bayburt’ta, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, hayvanların hasta olmaması için küçükbaş hayvanları yıkama ve ilaçlama mücadelesini hızlandırdı.

Hayvan sahiplerinin talepleri doğrultusunda mobil koyun yıkama banyolarını vatandaşların hizmetine sunduklarını bildiren Aydıntepe İlçe ve Orman Tarım Müdürü Veteriner Hekim İbrahim Köksal, bu çalışmayla hayvan refahının sağlandığını, vatandaşların işgücünün yarıya indiğini ve zamandan tasarruf edildiğini söyledi.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak vatandaşların ihtiyaçlarını her zaman karşıladıklarını ve iç-dış parazit mücadelelerini hızlı bir şekilde sürdürdüklerini aktaran Köksal, "İlimizin yetiştiricilere sunduğu bu makine, hayvan refahını ve insan gücünü olabildiğince domine etmektedir. İmkanımız olduğu kadar vatandaşlarımızın bu talebini karşılıyoruz, birebir etkinliğine de katılıyoruz. İç-dış parazit mücadelesi bilindiği üzere hayvanlar kış ortamına girilmeden yapılıyor. Bu noktada da yetiştiricilerimize bilgiler vererek katkımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"KATKILARIMIZ DEVAM EDECEK, HAYATI KOLAYLAŞTIRIYORUZ"

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yakın illerden gelen talepler doğrultusunda mobil koyun yıkama banyolarını yetiştiricilerin kullanımına sunduklarını belirten Köksal, "Yakın illerimizle iç içe olduğumuz için bazen il dışından talepler gelebiliyor, onların da emeğine katkımızı sunuyoruz. Bu doğrultuda katkılarımız tüm hızıyla devam edecek, kısacası hayatı kolaylaştırıyoruz." şeklinde konuştu.

"DAHA ÖNCEDEN HAYVANLARIMIZI 2-3 GÜNDE İLAÇLARKEN BU PROJEYLE 3 BİNE YAKIN HAYVANI 4-5 SAATTE YIKAYIP, İLAÇLADIK"

Trabzon yetiştiricilerinden olan Fatih Küçük ise hayvan iç ve dış parazitlerinin önlenmesi amacıyla yapılan projenin yetiştirici olarak kendilerine büyük katkılarının olduğunu belirterek, "Daha önceden bu mobil yıkama makinelerinin olmadığı zamanlarda hayvanların yıkanması, iç ve dış parazit ilaçlarının yapılması 2-3 gün sürüyordu. Bu projeyle birlikte bugün 3 bine yakın hayvanımız yaklaşık 4-5 saat gibi bir sürede yıkandı ve ilaçlandı. Kısacası günlerce sürecek işimizi 4-5 saatte bitirmiş olduk" sözlerini kullandı.
Yetiştirici Küçük, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne sunulan hizmetten dolayı teşekkürlerini iletti.

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