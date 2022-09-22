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Bayburt'ta kurt saldırısı sonucu 12 küçükbaş hayvan telef oldu

22.09.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta kurt saldırısı sonucu 12 küçükbaş hayvan telef oldu

Bayburt'ta kurt saldırısı sonucu 12 küçükbaş hayvan telef oldu

Bayburt'ta, kurtların saldırdığı 12 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Akşar köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan İkram Kantar'ın ağılına kurt girdi.

Kurtların saldırısı sonucu ağıldaki 12 küçükbaş hayvan telef oldu, 2'si yaralandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, olay yerine giderek inceleme yaptı.

Bayburt'ta kurt saldırısı sonucu 12 küçükbaş hayvan telef oldu

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Bayburt kurt saldırısı

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